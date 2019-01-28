Giovanni Galli: "Difesa e ripartenze, i viola lascino fare le partite agli avversari"

L'ex portiere viola ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina.

Difesa e contropiede, come successo in 10 contro Sampdoria e Chievo: è questa, anche secondo Giovanni Galli, la ricetta buona per la Fiorentina.“La squadra deve essere sfruttata in base alle proprie caratteristiche. Grande difesa e grandi ripartenze. Su questo i viola devono puntare e lavorare. Lascino fare la partita agli altri, i viola giochino di rimessa”, ha detto a Lady Radio.