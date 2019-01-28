Corriere Dello Sport, Eysseric può tornare in Francia. Lo cerca il Nantes
Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese ex Nizza può tornare in Ligue 1, con la società viola pronta a cederlo in prestito al...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 17:47
Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese ex Nizza può tornare in Ligue 1, con la società viola pronta a cederlo in prestito al Nantes.
Fonte: Calciomercato.com