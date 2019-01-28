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Corriere Dello Sport, Eysseric può tornare in Francia. Lo cerca il Nantes

Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese ex Nizza può tornare in Ligue 1, con la società viola pronta a cederlo in prestito al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 17:47
Corriere Dello Sport, Eysseric può tornare in Francia. Lo cerca il Nantes - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese ex Nizza può tornare in Ligue 1, con la società viola pronta a cederlo in prestito al Nantes.

Fonte: Calciomercato.com

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