Gerson: "Mi voleva il Flamengo. Primi mesi alla Fiorentina eccellenti. Resto a Firenze se..."

Gerson ha parlato a Globesport.com, queste le sue parole:"Vero, il Flamengo mi voleva, aveva contattato sia mio padre che la Roma e questo interessamento mi ha reso molto orgoglioso. Quando ci sono le...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2019 19:24

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson

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