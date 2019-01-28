Gerson: "Mi voleva il Flamengo. Primi mesi alla Fiorentina eccellenti. Resto a Firenze se..."
Gerson ha parlato a Globesport.com, queste le sue parole:"Vero, il Flamengo mi voleva, aveva contattato sia mio padre che la Roma e questo interessamento mi ha reso molto orgoglioso. Quando ci sono le...
Gerson ha parlato a Globesport.com, queste le sue parole:
"Vero, il Flamengo mi voleva, aveva contattato sia mio padre che la Roma e questo interessamento mi ha reso molto orgoglioso. Quando ci sono le trattative io sono tranquillo perché ci pensa mio padre. I primi mesi qui a Firenze con la maglia della Fiorentina sono stati eccellenti. Sono soddisfatto della mia carriera fin qui anche se, come squadra, dobbiamo migliorare ancora un po'. Per quanto riguarda il futuro ho due soluzioni: tornare a Roma nella prossima stagione o aspettare che la Fiorentina eserciti il riscatto. Per adesso sono concentrato solo sui viola".