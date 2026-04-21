Galli: “Fiorentina senza identità e voglia con la salvezza in cassaforte. Ora darei più spazio ai giovani”

La Fiorentina dovrebbe dare spazio ai vari giovani e il prossimo anno metterei Martinelli titolare

Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio parlando della partita contro il Lecce e sul futuro: “Non avendo più obiettivi, la salvezza è ormai in cassaforte, l’impressione è che la Fiorentina non abbia più stimoli. Penso che tutti i tifosi firmerebbero una petizione per non giocare da qui a fine anno, accelererebbe anche i lavori al Franchi. La squadra fatica, mentalmente, non ha una linea di gioco, un’identità. Prendiamoci il risultato che ci ha allontanato ulteriormente dalla retrocessione, e pensiamo ad altro. Ricordiamoci che il Lecce ha segnato meno di un gol a partita di media. Rientrerà Rubino che ha fatto tante partite a Carrara, è un gioiellino: vediamo di utilizzarlo. Si è perso Comotto, che sta facendo le fortune del settore giovanile del Milan. I ragazzi ci sono, diamo loro spazio e opportunità. Martinelli, dato che l’anno prossimo non ci saranno le coppe europee, torna a casa. De Gea? Lo si lascia andare e lo si ringrazia, da chi si accolla l’ingaggio. Serve programmazione, altrimenti è inutile chiedersi perchè l’Italia non va al Mondiale”.