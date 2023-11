Galli: “Se la Fiorentina vincesse una partita come quella della Juventus mi vergognerei, non è calcio”

Giovanni Galli, nel corso del suo intervento a Lady Radio, ha parlato della vittoria della Juventus sul campo della Fiorentina, questa la sua analisi:

“Lo dico a cuore aperto, se la Fiorentina giocasse una partita come quella Juventus mi vergognerei, questi dall’area di rigore tiravano pallonate la davanti per gli attaccanti. Per me è stato come tornare indietro di 50 anni, perchè non è nemmeno il calcio di 50 anni quello li. Avvilente, io fossi un tifoso della Juventus tornerei a casa contento solo del risultato ma è una prestazione avvilente. Facciamoli fare la lotta libera, non giocare a pallone”

