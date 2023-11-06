Beltran fuori all'intervallo per una brutta botta all'anca, all'uscita dallo stadio era quasi in lacrime

Perchè Beltran è uscito dopo 45 minuti? L'argentino si è infortunato nel primo tempo dopo una brutta caduta

Nonostante la sua prestazione nel primo tempo non sia stata brillante con grandi difficoltà al cospetto dalla rocciosa difesa bianconera, in tanti si sono chiesti come mai Beltran è rimasto negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti contro la Juventus. Il centravanti argentino nel corso del primo tempo, dopo un contrasto con Bremer nell'area della Juventus, è caduto molto male sul fianco cadendo molto male su un fianco. Una botta dolorosa che lo ha tenuto in terra diversi minuti e poi è tornato in campo ma con grande fatica. Una volta andato negli spogliatoi, le sue condizioni non sono state buone per continuare a giocare costringendo Italiano al cambio con Nzola. All'uscita dallo stadio dopo la fine della partita, Beltran era visibilmente abbattuto, con gli occhi lucidi, quasi in lacrime per il dispiacere di non aver potuto dare il proprio supporto nella gara maledetta contro la squadra bianconera.

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