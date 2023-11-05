Vlahovic vergognoso, entra in campo e provoca i tifosi viola, va al centro del campo: "Siete grandi"

Non fa nulla Dusan Vlahovic per evitare i fischi dei tifosi della Fiorentina, il serbo all'entrata in campo ha provocato lo stadio

Dusan Vlahovic non si è smentito, il centravanti della Juventus, entrato sul terreno di gioco del Franchi per il consueto giro di perlustrazione prima della partita contro la Fiorentina non ha risparmiato gesti provocatori all'indirizzo dei tifosi viola presenti allo stadio. Accolto dai fischi, reagisce andando al centro del campo in solitaria e facendo gesti esclamando: "Siete grandi, continuate cosi, bravi" all'indirizzo soprattutto delle tribune. Insomma, il servo sta facendo di tutto per attirare a se fischi e cori contrari.

I POLITICI E CERTE PAROLE SOLO DI PROPAGANDA

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