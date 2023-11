I politici si sono svegliati il giorno della partita. Solo propaganda inutile, pensino a risolvere problemi

Ci mancavano all’appello ma puntualmente sono arrivati, eppure adesso non ha più senso. Stiamo parlando dei vari politici di turno, ci perdonerete se non facciamo nomi ma tanto sappiamo tutti di chi stiamo parlando. La battaglia per non far giocare Fiorentina-Juventus per ragioni morali e di rispetto andava fatta venerdì, quando è uscito il comunicato della Curva Fiesole che tra l’altro, denunciava l’assenza totale delle istituzioni nei luoghi del disastro dove a lavorare per spalare il fango c’erano solo volontari e famiglie colpite. In quei posti non si sono visti nè loro nè gli aiuti ma oggi sono saliti sul carro della protesta perché faceva comodo farlo. Fiorentina-Juventus si giocherà per diverse ragioni, la Fiesole da ammirare per il loro encomiabile impegno, i nostri politicanti pensino a risolvere i problemi, perché del resto è meglio che, in questo momento, non mettano bocca.

LA SCELTA DELLA CURVA FIESOLE