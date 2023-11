Galli: “Quarta non sa marcare. Terracciano sbaglia, quella parata si fa con i piedi, è legge della fisica”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e Milan, ha parlato dell’errore di Terracciano sul gol di Miretti, queste le sue parole a Lady Radio:

“L’errore di Terracciano è questione di tecnica, bisogna lavorare sul dover far parate di questo tipo, quelle si fanno con i piedi. Contro la Lazio lui ha fatto una grande parata su Felipe Anderson ed anche su Luis Alberto, l’ha fatta con i piedi ma dalla parte opposta, era molto simile. Quei tiri li si parano con i piedi, non ce la puoi fare, da 5 metri una palla deviata, portare le braccia a terra non ce la fai fisicamente, devi togliere i piedi da sotto ed andarci con la mano, è questione di tempi, vuoi abbattere le leggi della fisica, non ce la puoi fare a partire dopo aver letto la giocata, è tutto troppo veloce, quelle parate li si fanno solo con i piedi. Poi il suo errore è l’ultimo dopo una serie, da Quarta che non sa marcare a Parisi che tenta l’anticipo a metà campo. Sia Quarta che Milenkovic non sanno marcare, guardano solo la palla e non l’uomo”

