Giovanni Galli: "Ribery poteva continuare a giocare. La Lazio aveva giocato giovedì eppure correva più della Fiorentina"

L'ex portiere viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:“Non mi hanno convinto le sostituzioni di Montella, anche se probabilmente ci sarà stato un motivo. L...

L'ex portiere viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

“Non mi hanno convinto le sostituzioni di Montella, anche se probabilmente ci sarà stato un motivo. La gara di ieri tra l’altro non aveva ritmi altissimi per Ribery, poteva restare tranquillamente in campo. La Lazio ha giocato oltretutto giovedì in Europa League, mentre la Fiorentina in settimana si è ‘riposata’ ed ha potuto preparare il match con più tempo. Eppure la Lazio nella parte finale della partita sembrava corresse più della Fiorentina. Bisogna farsi dunque qualche domanda. Sono rimasto dispiaciuto per Sottil. E’ un ragazzo che merita, ma in quel ruolo lì, a tutta fascia, va a suo discapito e non ci può giocare”.