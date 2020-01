L’ex portierone viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ha parlato della sofferta vittoria della Fiorentina contro la Spal, salvando solamente il risultato, soffermandosi poi sulla opaca prestazione di Boateng:

“Non pensavo di vedere Boateng dal primo minuto, mi domando che cosa si pretende e cosa si pensa di questo giocatore. Non fa pressing, non salta l’uomo e non prende mai il pallone, mi sentivo in difficoltà per lui. Ritengo che abbia avuto una grande carriera, ma questo non è il vero Boateng, oggi è impresentabile. Con il gioco del calcio in questo momento non ci incastra niente, è in palese difficoltà”.