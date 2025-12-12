12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli: “Tifosi pesanti ma innamorati della maglia: ecco il mio appello in un momento drammatico”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

12 Dicembre · 19:31

Aggiornamento: 12 Dicembre 2025 · 19:31

di

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio lanciando un appello ai tifosi viola:

«Quando le cose vanno così male, uno pensa anche a cosa può fare personalmente o cosa possiamo fare tutti insieme. La situazione di oggi sta a cuore a tutti. Noi tifosi della Fiorentina siamo sempre pronti a criticare, fa parte della nostra indole, ma è una manifestazione di affetto».

Galli ha proposto un gesto concreto per dimostrare vicinanza alla squadra:

«Al di là di chi indossa la maglia, tutti noi abbiamo passione per questi colori e per la Fiorentina. Perché allora non farlo vedere in città? Tutti i negozi, le attività, le famiglie… chi ha voglia può appendere una bandiera viola, un fiocco viola, qualcosa di viola. Nonostante le critiche e le difficoltà, stiamo vivendo tutti un momento difficile. Questo gesto potrebbe far capire ai ragazzi che la Fiorentina è amata da Firenze. La nostra maglia la amiamo. Vorrei far capire alla squadra che, al di là di quanto successo finora, possiamo mettere da parte tutto e sostenerli. Poi, a risultato acquisito, torneremo a discutere di tutto il resto».

