Galli su De Gea: "La sua carriera parla per lui, ha vinto tantissimo. Il calcio inglese ha frenato la sua crescita"

A SportWeek, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha espresso il suo parere sull'acquisto di De Gea da parte della Fiorentina

Intervistato da SportWeek, Giovanni Galli ha espresso il suo parere sull'acquisto di David De Gea da parte della Fiorentina: "La carriera di De Gea parla per lui: è stato dodici stagioni al Manchester United, ha vinto tantissimo e guadagnato in proporzione, ma è fermo da un anno. Mi chiedo il perché, visto che non era infortunato. Da giovane era un portiere eccezionale, poi ha avuto la sfortuna di imbattersi nella scuola inglese, che per quelli nel suo ruolo non esiste. Questo, secondo me, ha frenato la sua crescita impedendogli di dare ciò che avrebbe potuto, tanto da perdere pure il posto nella sua nazionale. Un altro spagnolo, Kepa, pagato 50 milioni dal Chelsea, ha fallito in Premier: evidentemente ci sono campionati più o meno adatti a giocatori di una certa estrazione calcistica".

Tuttosport: "Kostic sempre più vicino alla Fiorentina, pronto un triennale"

https://www.labaroviola.com/tuttosport-kostic-pronto-a-firmare-un-triennale-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-7-milioni/265245/