G.Galli a Lady Radio: "Europa League? La UEFA decida presto. La Fiorentina ai cambi di programma in corsa è abituata..."

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le dichiarazioni in relazione alla possibilità per la Fiorentina di andare in Europa League per il concetto dal fairplay finanziario del...

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le dichiarazioni in relazione alla possibilità per la Fiorentina di andare in Europa League per il concetto dal fairplay finanziario del Milan (CLICCA QUI PER LEGGERE):

"Cambierebbe tanto per la Fiorentina iniziare prima la stagione con il cambio in corsa ma è già stata pre-allertata. I cambi in corsa a Firenze gli abbiamo già vissuti quando nella risalita viola dalla C2 anzichè disputare la C1 si disputò la Serie B. Questa situazione di stallo non agevola nessuno, né il Milan né la Fiorentina. Anche i rossoneri sono ai box in attesa di esito. La UEFA si sbrighi e dia la risposta entro 15 giorni e tocca a tutti gli avvocati lavorare. Se la decisione arrivasse più tardi diventerebbe veramente problematico".