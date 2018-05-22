Milan bocciato patteggiamento. A forte rischio l'Europa. La Fiorentina aspetta e ci spera

La UEFA ha negato il settlement agreement al Milan. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport che sostiene come il club rossonero andrà a giudizio a metà giugno, con la possibilità di perdere anche l'Euro...

La UEFA ha negato il settlement agreement al Milan. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport che sostiene come il club rossonero andrà a giudizio a metà giugno, con la possibilità di perdere anche l'Europa. È però il caso limite di un ampio spettro di limitazioni, mentre i rossoneri sono stati informati della scelta della UEFA nel tardo pomeriggio. Quasi impossibile una mano leggera, perché il bilancio del Milan, nel triennio 2015-18, è oltre i 100 milioni di euro di passivo. Di questa situazione potrebbe approfittare la Fiorentina che andrebbe ai preliminari di Europa League in caso di esclusione del Milan.

tmw