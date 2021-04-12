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Galli: "Partita deprimente. Qualcuno ha detto che potevamo vincerla, sì forse prima della gara"

Il duro commento di Giovanni Galli alla partita della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2021 14:13
Galli: "Partita deprimente. Qualcuno ha detto che potevamo vincerla, sì forse prima della gara" -
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Giovanni Galli
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BERGAMO, ITALY - FEBRUARY 10: Duvan Zapata of Atalanta celebrates after scoring their side's first goal during the Coppa Italia match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on February 10, 2021 in Bergamo, Italy. Sporting stadiums around Ita

L’ex portiere e dirigente, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha offerto la propria analisi sul match giocato ieri dai viola contro l’Atalanta:

“I primi 45 minuti sono stati di grandissima sofferenza. L’Atalanta ha giocato in pratica con sei giocatori e ha avuto l’80% di possesso palla. E’ stato un qualcosa di deprimente. I nerazzurri hanno fatto il secondo tempo con la testa di una squadra che si stava allenando, dobbiamo però dare merito alla compagine viola, perché ci ha creduto. Qualcuno ha detto che si poteva anche vincerla? Avrebbe potuto vincerla prima della gara, perché in campo non c’è stata storia”.

REPUBBLICA, GATTUSO POTREBBE ANDARE ALLA FIORENTINA E PORTARSI DIETRO MAKSIMOVIC E HYSAJ

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