Galli: “Fiorentina? Sbagliato sottovalutare il Cagliari. Il risultato di Bologna poteva darci una spinta”

L’ex portiere, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio in merito alla situazione della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

“Sapevo che non dovevamo sottovalutare il Cagliari. Sono una squadra di carattere e con una personalità importante. Il risultato di Bologna ci poteva dare una spinta in più, ma non è stato così. De Gea? Non possiamo dare sempre colpa a lui, colpe non ne ha a questo giro”.

Mercato e prospettive della Fiorentina

“Comuzzo? Il vizio di guardare solo il pallone è un problema tutto italiano. Ma vogliamo parlare di Pongracic sul primo gol? È tornato in difesa già sconfitto. A questa rosa non servono voli pindarici o super investimenti, si può salvare tranquillamente. Vorrei vedere puntare una delle due coppe, ma non farei grandi investimenti. Cinque anni fa consigliai ai viola Marcos Senesi, poi andò in Olanda”.