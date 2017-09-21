Giovanni Galli: "Fiorentina gagliarda, ma ora serve cambiare marcia in attacco"
Fiorentina: i pro ed i contro della prestazione di ieri secondo Giovanni Galli.
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 18:35
Si è espresso così poco fa Giovanni Galli a Lady Radio, sulla partita tra Juventus e Fiorentina:
"La Fiorentina ha cominciato questo percorso soltanto da agosto e c'è bisogno di tempo, per questo non abbiamo fatto un tiro in porta, ma siamo stati gagliardi, ordinati e compatti, impostando una buona partita di contenimento. Pioli ha donato uno spirito combattivo a questa squadra.
Comunque adesso serve che la Fiorentina sia maggiormente pungente in avanti, anche se Simeone ha lottato come un leone, però è stato poco assistito da Thereau e Chiesa.
Sportiello? Bene, molto bene".