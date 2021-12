Montella: “Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l’allenatore che risolvere problemi”

Vincenzo Montella, adesso allenatore della squadra turca del Demirspor, ha parlato a Tiki Taka, queste le sue parole: “Ho pagato per colpe non mie in passato? Fa parte del nostro mestiere essere messi in discussione e pagare per colpe non nostre, io dico che è scritto nel contratto che andiamo a firmare (ride ndr). A volte paghi per errori non nostri a volte paghi per errori nostri, a volte queste cose si sommano, spesso è più facile mandare via l’allenatore ma anche questo fa parte del gioco. In Turchia funziona allo stesso modo” conclude Montella.

LO STADIO DI EMPOLI SARA’ LO STADIO DELLA FIORENTINA DURANTE I LAVORI PER IL NUOVO FRANCHI