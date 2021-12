Lo stadio di Empoli sarà lo stadio di casa della Fiorentina quando ci saranno i lavori al Franchi

La Fiorentina e il suo presidente Rocco Commisso seguono con attenzione i passaggi del restyling del nuovo Franchi in attesa di valutare insieme al sindaco Nardella se e come partecipare a questa nuova sfida. Nel frattempo i dirigenti viola stanno valutando la possibilità di dover disputare, durante la fase più intensa dei lavori, alcune partite lontano da casa. Ci sarebbe un accordo di massima con il presidente Corsi per utilizzare il Castellani di Empoli. In futuro anche gli azzurri potrebbero disputare alcune gare al Franchi se andrà avanti anche il progetto del loro nuovo stadio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

