Sarri esclude Zapata dall'Audi Cup: l'addio è nell'aria, mentre la Fiorentina...

L'attaccante colombiano, ai ferri corti con la società ed all'ultimo posto nelle gerarchie dell'allenatore, è destinato a lasciare il Napoli

Duvan Zapata non è stato inserito nella lista dei giocatori convocati conta quale il Napoli prenderà parte alla prossima edizione dell'Audi Cup, competizione nella quale i partenopei affronteranno l'Atletico Madrid. Il centravanti colombiano è stato infatti escluso da Maurizio Sarri - al pari di Ivan Strinic - e, per questa ragione, le voci di mercato sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. In prima linea resta sempre la Fiorentina che, stando alle indiscrezioni, si sarebbe già mossa al fine di ricevere alcune informazioni sull'ex attaccante dell'Udinese.