Nazione, Zapata torna di moda per la Fiorentina: questa volta il suo arrivo non è impossibile

Non è una novità Duvan Zapata per la Fiorentina. Anche a gennaio scorso c’era stata una mezza idea, ma le condizioni fisiche del colombiano dell’Atalanta e, soprattutto, la scelta fatta proprio da Commisso di difendere pubblicamente – oltre all’allenatore – i suoi due attaccanti Cabral e Jovic chiusero repentinamente contatti e sondaggi. Stavolta è diverso, perché le condizioni si sono ribaltate: l’Atalanta è pressochè convinta a lasciar partire l’attaccante, puntando con convinzione sul giovane (classe ’03) danese Rasmus Hojlund. Il contratto del colombiano scadrà nel 2024 e quindi l’operazione potrebbe essere a buon mercato. Il feeling, tra l’altra, con Gasperini non sembra più solido come una volta. Indipendentemente dal futuro di Cabral, l’innesto di Zapata consegnerebbe a Italiano un attaccante esperto, già rodato per il nostro campionato, con l’unica incognita – non da poco – rappresentata dalla condizione fisica, che ha costretto l’attaccante a saltare 13 partite. Lo scrive La Nazione.

