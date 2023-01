La Nazione scrive: “Fiorentina può prendere Zapata in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni”

Questo quanto scrive questa mattina La Nazione riguardo la possibilità di prendere Duvan Zapata da parte della Fiorentina. L’attaccante, classe 1991, è di proprietà dell’Atalanta:

“Il colombiano è tornato a disposizione dopo il contrattempo fisico e Gasperini lo ha convocato per la gara dell’Atalanta contro la Sampdoria. In questo momento il numero 91 parte dietro rispetto ai due gioiellini Lookman e Hojlund e insieme a Muriel andrà in panchina. Insomma, l’Atalanta potrebbe anche cederlo: anche dietro un prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni. Operazione possibile”

