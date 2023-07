Nazione: “La Fiorentina offrirà 18 milioni+4 di bonus per Dia. Nzola e Zapata le alternative”

Andiamo all’attacco. Fra una settimana esatta (20 luglio) la leva della clausola rescissoria per acquistare Dia dalla Salernitana, arriverà alla sua scadenza naturale. La Fiorentina – che considera l’attaccante il primo rinforzo per il reparto di Italiano – farà ancora un tentativo per aggirare la clausola (25 milioni), offrendo alla Salernitana una cifra vicina (18 milioni più un bonus di 4) con l’obiettivo di ottenere il sì a un’operazione che appunto dalla prossima settimana potrebbe diventare più complicata per concorrenza e conseguente asta sul prezzo del cartellino.La mossa su Dia tiene in bilico anche altre situazioni per l’attacco. Da Nzola (Spezia) a Zapata (Atalanta), la Fiorentina si affacciata sì anche sul mercato straniero, ma vorrebbe evitare di scommettere su una punta magari affidabile in altri campionati ma che potrebbe avere difficoltà di inserimento nel nostro campionato come del resto è stato per Jovic e Cabral. Lo scrive La Nazione.

