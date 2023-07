Nazione: “Kouamé è la chiave per Dominguez alla Fiorentina, ecco l’idea dei viola per l’affare”

C’è una trattativa che nelle ultime ore sembra aver preso una direzione piuttosto precisa. Ed quella che vede al tavolo Fiorentina e Bologna. Hanno parlato (in passato) di Arnautovic i due club, poi a prendersi la scena sono stati Schouten e sopratutto Orsolini. Tutto vero, anche se alla fine il vero (e per adesso concreto) obiettivo dei viola sarebbe Dominguez. E nelle ultime ore l’accelerata di mercato è stata piuttosto decisa.Soldi più contropartita tecnica: questa la base proposta dalla Fiorentina, e davanti a un’intesa di massima probabilmente non difficile da raggiungere sulla parte economica, curioso diventa identificare chi da Firenze potrebbe prendere la direzione di Bologna.

Terzic si sarebbe tirato indietro (aspetta una buona propsota dall’estero); Duncan potrebbe anche interessare, ma il club rossoblù ha preso tempo; così la chiave per sbloccare Dominguez sarebbe Kouame. L’esterno è uno dei giocatori che piace al Bologna e che – volendo – potrebbe permettere ai rossoblù di sbloccare anche un’altra situazione in uscita: Orsolini.Orsolini che piace, come detto, alla Fiorentina, ma che comunque ha un ottimo mercato anche guardando alle manovre della Lazio e (in modo meno pressante) del Napoli. Lo scrive La Nazione.

