Tuttosport, il Torino aveva un accordo con Duvan Zapata ma la Fiorentina si è inserita e adesso può prenderlo

Il calciatore del Napoli spinge per avere subito una nuova squadra, era tutto fatto con il Torino ma poi la Fiorentina...

Duvan Zapata è l'obiettivo primario del Torino per l'attacco, ma il suo futuro potrebbe diventare un vero e proprio rebus. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sull'attaccante colombiano si sarebbe fortemente inserita la Fiorentina, che ci starebbe pensando per il post-Kalinic, nel caso in cui il croato dovesse partire. Il Torino è molto vicino alle richieste del Napoli, anche se l'ultima offerta è stata rifiutata. L'ex Udinese spinge per partire quanto prima e ha già l'accordo con la società di Urbano Cairo per quanto riguarda un quinquennale. Ora però si è inserita la Fiorentina che potrebbe superare la concorrenza.

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