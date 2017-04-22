Inter accolta a Firenze da cori "Zapata, Zapata". Erano tutti tifosi milanisti

La squadra nerazzurra è stata accolta a Firenze da tifosi milanisti che hanno fatto partire cori sfottò contro la squadra di Pioli

Impegnata questa sera nella sfida contro la Fiorentina, l'Inter ha fatto il proprio arrivo in città con il treno. Alla stazione di Firenze, la squadra nerazzurra è stata accolta da alcuni tifosi rossoneri, che non hanno perso l'occasione per qualche sfottò. Memori del derby di settimana scorsa, i supporter hanno continuato ad urlare "Zapata, Zapata" nei confronti della comitiva meneghina.

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