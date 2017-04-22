Inter accolta a Firenze da cori "Zapata, Zapata". Erano tutti tifosi milanisti
La squadra nerazzurra è stata accolta a Firenze da tifosi milanisti che hanno fatto partire cori sfottò contro la squadra di Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2017 16:58
Impegnata questa sera nella sfida contro la Fiorentina, l'Inter ha fatto il proprio arrivo in città con il treno. Alla stazione di Firenze, la squadra nerazzurra è stata accolta da alcuni tifosi rossoneri, che non hanno perso l'occasione per qualche sfottò. Memori del derby di settimana scorsa, i supporter hanno continuato ad urlare "Zapata, Zapata" nei confronti della comitiva meneghina.
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