Corriere dello Sport, Simeone o Zapata per il post-Kalinic, continua il pressing per Eysseric del Nizza...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i nomi più caldi per sostituire Nikola Kalinic al momento restano quelli di Giovanni Simeone come prima scelta e di Duvan Zapata,...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i nomi più caldi per sostituire Nikola Kalinic al momento restano quelli di Giovanni Simeone come prima scelta e di Duvan Zapata, qualora non dovesse arrivare l'argentino. Nel frattempo la Fiorentina vorrebbe chiudere l'acquisto di Eysseric dal Nizza, ma il club francese continua a giocare a rialzo. I Viola e il fantasista rossonero hanno un accordo già da tempo, si attendono sviluppi. Resta ancora valido, anche se come terza scelta, il profilo di Ilija Nestorovski, attaccante macedone del Palermo per il quale il club gigliato ha mostrato interesse nei mesi passati...