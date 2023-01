Infine, c’è un altro candidato potenziale per l’attacco della Fiorentina: Duvan Zapata. L’Atalanta potrebbe cederlo (monetizzando, s’intende), Gasperini è un po’ meno convinto, ma le richieste dalla Premier League per il colombiano penalizzano e non poco qualsiasi velleità viola. Lo scrive Tuttosport.

