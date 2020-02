Queste le parole di Duvan Zapata a Sky nell’immediato post gara:

“Penso che nel primo tempo avevamo fatto tutto bene dominando ma loro erano andati in vantaggio avendo così un po’ di entusiasmo, nella ripresa ci siamo sbloccati e la nostra forza è pressare alto. La cosa più importante era tenere duro e da squadra abbiamo ribaltato il risultato. Faccio un po’ di fatica a tornare in forma, molto simili a quando sono arrivato qui, sto lavorando per tornare al top. Zona Champions? Siamo consapevoli che anche perdendo eravamo li, dobbiamo sfruttare questa cosa, la Roma è in difficoltà ed oggi per noi era importante vincere, settimana prossima nello scontro diretto dobbiamo far rispettare il fattore campo. Adesso ci godiamo questa”.