Da Torino: “Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo”

Fabrizio Turco, giornalista vicino al mondo granata e che scrive per La Repubblica Torino, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della gara di domenica tra la Fiorentina e i torinesi: “Il mercato fatto non si può giudicare perché non ha senso e manca un’idea di squadra, lo si è visto già lunedì dove sono venute fuori delle enormi lacune ma anche in Coppa Italia dove la squadra non ha mostrato un minimo di criterio. In particolare, dobbiamo renderci conto che mancano i difensori e che nessuno li ha comprati, quindi si fa fatica.”

Prosegue: “Al Torino mancano dei pezzi dietro, la difesa è imbarazzante ed al momento pure Biraghi è assente, si parla dell’acquisto di un suo vice, ma ora come ora nemmeno lui si vede. Inoltre il Torino deve recuperare Zapata che ha superato un brutto infortunio ed ha bisogno di tempo per ripartire”