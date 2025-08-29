29 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Da Torino: “Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo”

Radio

Da Torino: “Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo”

Mirko Carmignani

29 Agosto · 18:12

Aggiornamento: 29 Agosto 2025 · 18:12

TAG:

#FiorentinaBiraghiTorinoZapata

Condividi:

di

Da Torino non sono contenti di come la squadra granata sia partita in questa stagione con il mister Baroni

Fabrizio Turco, giornalista vicino al mondo granata e che scrive per La Repubblica Torino, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della gara di domenica tra la Fiorentina e i torinesi: “Il mercato fatto non si può giudicare perché non ha senso e manca un’idea di squadra, lo si è visto già lunedì dove sono venute fuori delle enormi lacune ma anche in Coppa Italia dove la squadra non ha mostrato un minimo di criterio. In particolare, dobbiamo renderci conto che mancano i difensori e che nessuno li ha comprati, quindi si fa fatica.”

Prosegue: “Al Torino mancano dei pezzi dietro, la difesa è imbarazzante ed al momento pure Biraghi è assente, si parla dell’acquisto di un suo vice, ma ora come ora nemmeno lui si vede. Inoltre il Torino deve recuperare Zapata che ha superato un brutto infortunio ed ha bisogno di tempo per ripartire”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio