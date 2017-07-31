CdS: Fiorentina, è l'ora del 9. Nel mirino Zapata, Nestorovski e Simeone

L'attacco della Fiorentina, complice l'imminente addio di Kalinic, ha bisogno di nuovi interpreti

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'ora del 9". Il riferimento è all'attacco della Fiorentina, con Pioli che ha bisogno di maggiore peso in avanti considerando il prossimo addio di Kalinic e che i capocannonieri estivi sono Gori e Hagi, 37 anni in due. E' arrivato il momento del colpo di mercato: nel mirino Zapata, Nestorovski e Simeone.