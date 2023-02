Da Torino, Zapata lascerà Atalanta a fine stagione: sfida a due tra Fiorentina e Torino per l’attaccante

Ancora una volta le strade del Toro e della Fiorentina sono destinate ad incrociarsi per un obiettivo di mercato. Perché come Juric, anche Italiano o chi arriverà dopo di lui avrà bisogno di una prima punta vera e credibile. E per questo il nome di Duvan Zapata, che sembra destinato a chiudere il suo ciclo a Bergamo, è anche in cima alla lista della spesa di Daniele Pradé. Ecco perché a Firenze fanno il tifo per Nzola al Filadelfia. A riportarlo è TorinoGranata.it

IL PARERE DI GRAZIANI SU CABRAL