Muriel e Zapata sono ko per la sfida contro la Fiorentina. Rischia il forfait anche Piccoli

A quattro giorni dalla sfida contro la Fiorentina, Gasperini rischia di ritrovarsi senza attaccanti. Luis Muriel, ieri sottoposto a terapie, quasi sicuramente salterà il match contro i viola a causa di un problema muscolare al retto femorale destro. Il colombiano infatti aveva accusato l’infortunio nella gara interna contro il Bologna. A rischio anche Zapata. Da monitorare Piccoli, unico disponibile in attacco, per via di un problema alla caviglia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

