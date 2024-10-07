Tegola per il Torino: stagione finita per Duvan Zapata. Confermata la lesione del crociato

Tegola per il Torino di Vanoli: stagione finita per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio durante l'ultima sfida dei granata a San Siro contro l'Inter. U...

Tegola per il Torino di Vanoli: stagione finita per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio durante l'ultima sfida dei granata a San Siro contro l'Inter. Un infortunio che ha preoccupato fin da subito l'ambiente granata dopo aver visto il movimento innaturale del ginocchio del centravanti colombiano, uscito successivamente in lacrime in barella. Di seguito il report: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata".

Foto: Instagram Zapata

TMW: “LA FIORENTINA GODE DI UN’OPZIONE UNILATERALE PER RINNOVARE DE GEA A 2 MILIONI PER UN ANNO”

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/