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Gol del Genoa 10' del primo tempo. Segna Zapata su calcio d'angolo

Si porta in vantaggio il Genoa al 10' del primo tempo. Sorpresa la Fiorentina su un angolo corto, che non si accorge della battuta veloce. Shone mette in mezzo e Zapata segna, facendo tornare gli incu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 21:46
Gol del Genoa 10' del primo tempo. Segna Zapata su calcio d'angolo -
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Zapata
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Si porta in vantaggio il Genoa al 10' del primo tempo. Sorpresa la Fiorentina su un angolo corto, che non si accorge della battuta veloce. Shone mette in mezzo e Zapata segna, facendo tornare gli incubi ai tanti tifosi viola.

E' 1-0 Genoa al Ferraris

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