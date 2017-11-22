Tuttosport: Belotti stenta e i tifosi del Toro rimpiangono Simeone e Zapata, sfumati in estate

Duvan Zapata e Giovanni Simeone. Oltre che il ruolo d’attaccante, i due condividono anche il fatto di essere rimpianti dai tifosi del Torino. Il centravanti della Sampdoria, autore di cinque gol, e qu...

Duvan Zapata e Giovanni Simeone. Oltre che il ruolo d’attaccante, i due condividono anche il fatto di essere rimpianti dai tifosi del Torino. Il centravanti della Sampdoria, autore di cinque gol, e quello della Fiorentina, quattro reti, sono stati, infatti, accostati alla squadra granata in estate.Il 'Cholito' sta facendo bene in una squadra di metà classifica considerando i gol contro Verona, Chievo, Torino e Roma, più due assist vincenti, l’ultimo dei quali domenica scorsa a Ferrara contro la SPAL per Federico Chiesa.

Fonte: Tuttosport