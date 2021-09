Atalanta in emergenza: Gasperini studia la formazione, Muriel è ko, Zapata in dubbio

Per spiegare la rivalità tra Atalanta e Fiorentina basta ricordare il ribaltamento dei rapporti di forza. L’ultimo sgarbo? Sul mercato, i bergamaschi hanno soffiato ai viola Zappacosta. Gasperini sa che sabato probabilmente dovrà fare a meno di un ex gigliato, Luis Muriel per un problema muscolare. Zapata? Resta in dubbio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC È GIÀ UN LEADER, LA FIORENTINA CONTRO L’ATALANTA SI AFFIDA AI SUOI 4 GOL IN 6 PARTITE