Il Mattino, Viola in vantaggio per Zapata. Tra 12 mesi Chiesa potrebbe essere del Napoli..

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Fiorentina e Napoli si starebbero continuamente tenendo in contatto. Il motivo..

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, la Fiorentina sta cercando una prima punta per sostituire Kalinic. Oltre al nome caldo di Simeone, rimane vivo quello di Duvan Zapata. La Fiorentina rimane in vantaggio sul Torino nonostante la valutazione di 20 milioni. I Della Valle e De Laurentis si starebbero infatti tenendo in contatto. Il motivo? Per Chiesa. Il giovane viola, infatti, potrebbe vestire la maglia del Napoli tra 12 mesi.