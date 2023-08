Nazione, Zapata, idea usato sicuro per la Fiorentina, viola sullo sfondo. Monza e Inter su di lui

La dura vita dei colombiani a Bergamo. Che non è il titolo di un saggio da leggere a riparo dal sole sotto l’ombrellone. Ma quanto sta accadendo a Bergamo dopo l’arrivo in attacco di Scamacca e Touré. Doppio innesto per Gasperini che di fatto tolgono di nuovo spazio, più di quanto hanno fatto Hojlund e Boga, a Zapata e Muriel. Interrogativi di Zingonia, si dirà. E la Fiorentina che c’entra in tutto questo. Nulla. All’apparenza. Già, perché al netto di quanto scritto qui a fianco, Duvan Zapata resta comunque sullo sfondo viola. L’usato sicuro, da valutare bene sotto il profilo fisico, che anche il Monza sta valutando. Anche l’Inter per la verità che al momento è alle prese con questioni più pressanti. Eppure la Fiorentina resta sottotraccia. Vigile e in fondo certa che l’usato sicuro – soprattutto se a poco prezzo – può essere funzionale. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “JUVENTUS, SPUNTA L’IDEA AMRABAT, CONVINCE ALLEGRI E GIUNTOLI MA PER ORA NESSUNA TRATTATIVA”