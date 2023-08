Gazzetta: “Juventus, spunta l’idea Amrabat, convince Allegri e Giuntoli ma per ora nessuna trattativa”

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juventus sta pensando a Sofyan Amrabat: il marocchino somiglia a Kessie sfumato per i bianconeri. Il nome convincerebbe tutti. La trattativa non c’è, United in pressing. La Juventus sa anche della valutazione da 25 milioni più bonus che fa la viola. Ma l’operazione Arthur ha aperto un canale tra le due società.

