Dall’Argentina: “Beltran vicino alla Fiorentina per 15 milioni e il 15% della rivendita. Quarta in prestito”

Secondo quanto riportano i media argentini, la Fiorentina è vicina a chiudere per l’arrivo di Beltran per 15-20 milioni di euro e la percentuale dl 15% della futura rivendita. Il River Plate vorrebbe anche il prestito con diritto di ricatto di Martinez Quarta a 6 milioni di euro. Le due società trattano per trovare un accordo

🚨💣 #Fiorentina viene a la carga por #Beltrán, la operación se haria por menos de la cláusula (15-20M) y un 15% de una futura venta. River también quiere el préstamo de Martínez Quarta, con cargo y obligación de compra de 6.000.000 de dólares. pic.twitter.com/5LvB44JPbY — River Info (@1PrimeroRiver) August 6, 2023

LA FIORENTINA SPERA DI CHIUDERE PER BELTRAN ENTRO GIOVEDI