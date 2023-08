Beltran alla Fiorentina, la società viola conta di chiudere la trattativa tra mercoledì e giovedì

La Fiorentina ha scelto di prendere Beltran, il calciatore argentino, centravanti del River classe 2001 è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore viola. La società gigliata nella giornata di oggi ha avuto grandi aperture dal River Plate sull’operazione. Si tratta sui 25 milioni di euro della clausola. In questo momento la trattativa non è ancora chiusa ma si lavora per definire tutti i dettagli tra mercoledì e giovedì. Dopo Christensen ormai chiuso e Nzola sempre più vicino, si lavora per far vestire di viola anche Beltran.

