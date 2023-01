La Nazione conferma: “La Fiorentina può prendere Zapata, Atalanta aperta al dialogo per cessione”

Ultime 72 ore di mercato. E la Fiorentina si muove. Dunque, dopo l’operazione Brekalo i viola potrebbero essere al centro di altre situazioni. Questa la situazione descritta da La Nazione

I contatti degli ultimi giorni – per le manovre in entrata – riguardano un ritorno di fiamma importante su Sabiri (Samp): offerta (la prima concreta) non accettata. Ma attenzione anche al tavolo degli affari rimesso in piedi con l’Atalanta a margine dell’operazione Gollini. La Fiorentina continua a monitorare la possibilità di arrivare (subito o a giugno) al difensore Cittadini, in prestito a Modena, mentre per l’attacco, la soluzione di Zapata pouò rivelarsi interessante anche a livello di affare economico. L’Atalanta, in entrambi i casi, sembra aperta al dialogo.

Già, ma il nome di Zapata riporta all’attualità i dubbi del club viola sugli attaccanti in rosa. Potrà davvero succedere qualcosa di concreto in queste ultime 72 ore dedicate agli affari? La risposta, quella dettata dall’istinto, è negativa, ma ci sono almeno due club che hanno manifestato interesse Cabral. Insieme alla Cremonese (oggi comunque più defilata), occhio all’Udinese che aveva aperto la porta al centravanti brasiliano nelle prima settimana degli affari d’inverno

