Spalletti accoglie Gollini: “Portiere molto forte, momento di flessione perchè stava in panchina”

Alla vigilia della gara contro la Roma, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato anche dell’arrivo di Gollini come rinforzo per la sua squadra: “E’ un portiere molto forte, ha avuto un momento di flessione perché da un titolarissimi lanciato per grande squadre s’è ritrovato a doversi sedere in panchina, quindi deve ritrovare tranquillità e poi se ne trarrà beneficio tutti perché fisicamente e tecnicamente e come copertura porta è un portiere forte. Siamo contenti”.

