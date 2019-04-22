Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match
Colpaccio degli uomini di Gasperini al San Paolo, vanno sotto dopo il gol di Mertens, i nerazzurri vengono tenuti in partita da alcuni ottimi interventi del portere Gollini. Nella ripresa ribaltano il...
Colpaccio degli uomini di Gasperini al San Paolo, vanno sotto dopo il gol di Mertens, i nerazzurri vengono tenuti in partita da alcuni ottimi interventi del portere Gollini. Nella ripresa ribaltano il risultato prima con Zapata e sul finale con Pasalic. Raggiunto il Milan al quarto posto in classifica, Atalanta in piena corsa per la Champions.
NAPOLI-ATALANTA 1-2
28' Mertens (N), 69' Zapata (A), 80' Pasalic (A)
NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches (13' Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (81' Verdi); Mertens (77' Younes), Milik. All. Ancelotti
ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (46' Palomino), Djimsiti, Masiello; Hateboer (76' Gosens), De Roon, Freuler (54' Ilicic), Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini
Ammoniti: Mancini (A), Hysaj (N), Koulibaly (N), Ruiz (N)
Fonte: Skysport