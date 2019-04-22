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Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match

Colpaccio degli uomini di Gasperini al San Paolo, vanno sotto dopo il gol di Mertens, i nerazzurri vengono tenuti in partita da alcuni ottimi interventi del portere Gollini. Nella ripresa ribaltano il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2019 22:01
Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match -
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Colpaccio degli uomini di Gasperini al San Paolo, vanno sotto dopo il gol di Mertens, i nerazzurri vengono tenuti in partita da alcuni ottimi interventi del portere Gollini. Nella ripresa ribaltano il risultato prima con Zapata e sul finale con Pasalic. Raggiunto il Milan al quarto posto in classifica, Atalanta in piena corsa per la Champions.

NAPOLI-ATALANTA 1-2

28' Mertens (N), 69' Zapata (A), 80' Pasalic (A)

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches (13' Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (81' Verdi); Mertens (77' Younes), Milik. All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (46' Palomino), Djimsiti, Masiello; Hateboer (76' Gosens), De Roon, Freuler (54' Ilicic), Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Mancini (A), Hysaj (N), Koulibaly (N), Ruiz (N)

Fonte: Skysport

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