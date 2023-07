Nazione: “Zapata-Fiorentina l’idea non è tramontata. Ma Gasperini è il freno alla sua cessione”

Un nome che non è mai veramente tramontato è quello di Duvan Zapata. Sembrava sul piede di partenza, poi l’interesse di Psg e United per Hojlund ha rimesso tutto in discussione. E’ vero che il colombiano ha 32 anni e che nell’ultima stagione ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma può ancora dare un contributo importante. E infatti uno strenuo oppositore alla sua cessione è proprio Gasperini. Lo scrive La Nazione.

