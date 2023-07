Corriere dello Sport: “Per Beltran la Fiorentina ha offerto 13mln+2 di bonus. Il River riflette”

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha presentato un’offerta per Lucas Beltran. Viva la pista che porta all’argentino del River. I viola ad oggi lo considerano il primo nome per l’attacco. C’è sul contratto una clausola da 20 milioni, destinata a salire negli ultimi 10 giorni di mercato argentino. La Fiorentina ha offerto 13 milioni + 2 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il River riflette, non c’è un’apertura totale.

