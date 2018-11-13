Graziani: "L'attacco è l'unico problema. Avessimo preso Zapata o Pavoletti avremmo risolto. Su Simeone.."

Ciccio Graziani, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato così nel corso del pomeriggio: " La Fiorentina deve rinforzare solo una cosa, l'attacco. Vedo un' assoluto bisogno di una...

Ciccio Graziani, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato così nel corso del pomeriggio: " La Fiorentina deve rinforzare solo una cosa, l'attacco. Vedo un' assoluto bisogno di una prima punta da affiancare a Simeone, o che lo sostituisca al bisogno. È inevitabile andarlo a scovare all'estero, ma bisognava pensarci prima con un calciatore del tipo di Pavoletti o Zapata. Dobbiamo anche capire che Simeone è questo, inutile chiedergli qualcosa di diverso. Riguardo al bresciano Tonali penso che se vai adesso a parlare con Cellino, sarebbe in grado di chiederti anche 50-60 milioni di euro per lui".

Fonte:Radio Bruno Toscana