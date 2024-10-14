Corriere dello Sport: "Il Torino osserva Kouamé e Nzola per gennaio, caccia al sostituto di Zapata"

Torino a caccia del sostituto di Zapata. Se salta Simeone il piano B sono due calciatori viola

Il Torino a gennaio dovrà lavorare per trovare un sostituto dell'infortunato Zapata. Al primo posto sulla lista della dirigenza granata c'è Giovanni Simeone che, con l'arrivo di Lukaku e col Napoli fuori dalle coppe avrà poco, pochissimo spazio per mettersi in mostra. Se non andasse in porto il Cholito però, il Toro ha sia il piano B che i piano entrambi sono giocatori viola anche se uno gioca in Francia.

Christian Kouame, è la prima alternativa a Simeone. Palladino ha a disposizione molti attaccanti e l'ivoriano potrebbe essere sacrificato. Vagnati però, chiederà a Pradè informazioni anche su un attaccante viola che gioca in Francia: M'bala Nzola. Il Lens ha ha il diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. I francesi però non sembrerebbero convinti e 7,5 milioni è la cifra che il Torino può investire. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/